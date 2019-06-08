В Бишкеке частный медцентр установил шлагбаум на въезде в поликлинику № 18. Об этом 24.kg рассказали читатели.

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«Раньше врачи парковали машины даже на лестнице. Сейчас они установили шлагбаум и сделали свою парковку. Многие привозят стариков на машине в поликлинику № 18. Остановиться на Тыныстанова, чтобы высадить стариков или женщин с детьми, не перекрывая движение, невозможно», — пояснил читатель.

Он недоволен тем, что поликлиника расположена на втором и третьем этажах, а частному медцентру отдали первый.

Бишкекчане неоднократно жаловались на неправильную парковку возле поликлиники № 18.

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