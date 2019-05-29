В селе Сокулук экологическая катастрофа местного масштаба, власти не реагируют

На улице Кирова в селе Сокулук канализационные стоки сбрасываются в арык, который течет в Романовский пруд. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Местные власти не реагируют. Жители обращались в Сокулукский айыл окмоту и администрацию одноименного района. Грязь, мусор, гнилостный запах... Мы, жители улицы Кирова, просим обратить внимание на это Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства, потому что это экологическая катастрофа местного масштаба», — написал он.

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