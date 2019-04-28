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Мгновения жизни. Сказочные закаты над Горной Маевкой и спокойная Ак-Буура

Сегодня у нас сборник фотографий наших читателей из самых разных уголков республики, не объединенных по какой-то тематике или времени. Просто смотрим и отдыхаем.

Первым пунктом у нас станет одно из сел Чуйской области — Горная Маевка. «Таких закатов нет нигде в мире», — написал Николай Манаковский и в подтверждение представил серию фотографий. Смотрим и восхищаемся.

Кто же любит проводить выходные не только в созерцании, наверняка уже примеривается к каким-нибудь экстремальным развлечениям. Одно из них в пригородах Бишкека запечатлела Анастасия Мокренко.

Фото Анастасии Мокренко. Парапланерист, село Таш-Добо, июнь 2018 года

Прокатимся немного по полям Чуйской области, как это сделал Турсун Мусаев. Ну, Кыргызстан он и такой, можно сказать, рабочий вариант.

Следующая остановка — Чон-Кемин. Несколько фотографий окрестностей села Калмак-Ашуу сделал Нурбек, который не захотел представляться полностью. Но мы уважаем желание наших авторов.

Весна в Кыргызстане в разгаре. Многие устремились в горы, где природа уже проснулась. Весенние цветы запечатлела во время отдыха Айгул Ырысова.

Фото Айгул Ырысовой. Весенние горные цветы. Джайлоо Чункурчак

Теперь перенесемся на юг — в Ошскую область. Мамасалы Ташматов побывал в верховьях реки Ак-Бууры и сделал фотографии весеннего и пока еще спокойного ее течения.

И напоследок поколесим по окрестностям Кадамджая, как это сделал в свое время один из наших авторов Сыргак.

Надеемся, небольшое путешествие по Кыргызстану вам понравилось. А если вам есть чем поделиться из собственных путешествий по республике, будем только рады. Сделать это довольно просто.

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Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

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