Мгновения жизни. Сказочные закаты над Горной Маевкой и спокойная Ак-Буура

Сегодня у нас сборник фотографий наших читателей из самых разных уголков республики, не объединенных по какой-то тематике или времени. Просто смотрим и отдыхаем.
Первым пунктом у нас станет одно из сел Чуйской области — Горная Маевка. «Таких закатов нет нигде в мире», — написал Николай Манаковский и в подтверждение представил серию фотографий. Смотрим и восхищаемся.
Кто же любит проводить выходные не только в созерцании, наверняка уже примеривается к каким-нибудь экстремальным развлечениям. Одно из них в пригородах Бишкека запечатлела Анастасия Мокренко.
Прокатимся немного по полям Чуйской области, как это сделал Турсун Мусаев. Ну, Кыргызстан он и такой, можно сказать, рабочий вариант.
Следующая остановка — Чон-Кемин. Несколько фотографий окрестностей села Калмак-Ашуу сделал Нурбек, который не захотел представляться полностью. Но мы уважаем желание наших авторов.
Весна в Кыргызстане в разгаре. Многие устремились в горы, где природа уже проснулась. Весенние цветы запечатлела во время отдыха Айгул Ырысова.
Теперь перенесемся на юг — в Ошскую область. Мамасалы Ташматов побывал в верховьях реки Ак-Бууры и сделал фотографии весеннего и пока еще спокойного ее течения.
И напоследок поколесим по окрестностям Кадамджая, как это сделал в свое время один из наших авторов Сыргак.
Надеемся, небольшое путешествие по Кыргызстану вам понравилось. А если вам есть чем поделиться из собственных путешествий по республике, будем только рады. Сделать это довольно просто.
Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.
Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.