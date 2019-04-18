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Агент 024

В новых троллейбусах высокие поручни. Бишкекчане просят повесить держатели

В новых троллейбусах очень высоко расположены поручни. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Как вообще за них можно держаться? У меня рост 175 сантиметров, и я еле дотягиваюсь до него, фактически вишу. Что уже говорить о большинстве горожан среднестатистического роста. Это просто издевательство. Троллейбус в часы пик всегда переполнен, а пассажирам даже не за что держаться», — написала она.

Читательница просит либо переместить поручни ниже, либо повесить на них специальные держатели-петли.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
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