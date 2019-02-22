Лужи и грязь. Бишкекчане жалуются на состояние улицы Куренкеева

Бишкекчане просят отремонтировать улицу Куренкеева. Лужа не просыхает уже 4 месяца. Об этом сообщил читатель.

«На улице Куренкеева (между Логвиненко и Серова) не сходит вода еще после первого ноябрьского снегопада. Дорога разбитая, в глубоких ямах (по 25-30 сантиметров), отсутствует тротуар. Местные жители собрали средства, уложили гравий, чтобы дети со школы, мамы с детьми могли пройти этот отрезок», — сказал он.

Читатель интересуется, запланирован ли ремонт улицы. «Говорили, что она вошла в список реабилитации дорог, но в опубликованном списке не увидел. Нам нужен тротуар, арыки», — отметил он.

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