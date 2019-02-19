В Ботаническом саду костры разводят дети. Пожары в нем происходят регулярно

В Ботаническом саду имени Гареева дети разводят костры. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«А мы потом гадаем, кто устраивает пожары. Родители, вы знаете чем заняты ваши дети? Объясните, что Ботанический сад не место для приготовления печеной картошки. Заставила закидать кострище снегом и затоптать угли», — сообщила она.

Напомним, пожары в Ботаническом саду происходят регулярно. В 2018 году из-за непотушенной сигареты выгорело почти 0,3 гектара территории. Осенью 2017-го из-за серии возгораний уволили директора сада.

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