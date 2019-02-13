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Очереди в отделе освидетельствования на ВИЧ вызвал массовый выезд на гастроли

Очереди в отделе освидетельствования на ВИЧ в Республиканском центре «СПИД» вызваны увеличением числа работников культуры и искусства, желающих пройти освидетельствование. В Министерстве здравоохранения отреагировали на сообщение читателя 24.kg.

В ведомстве добавили, что ежедневно обращаются около 120-160 человек, но в последние дни очереди увеличились за счет работников культуры и искусства — около 1 тысячи 200 человек. Они выезжают на культурные мероприятия в страну, где для въезда необходим документ о ВИЧ-статусе.

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«Получить свидетельство о ВИЧ-статусе они должны до 13 февраля 2019 года, поэтому нагрузка на отдел освидетельствования резко возросла. Ежедневно число обратившихся достигает 280 и более человек», — сообщили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что прием посетителей ведут три медицинские сестры и три врача. В связи с увеличением тестируемых отделу дополнительно выделили медсестру и врача.

В планах Минздрава внедрить в РЦ «СПИД» систему электронной очереди и увеличить отдел освидетельствования, как штат, так и помещение.

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