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Агент 024

В Бишкеке на улице Токтоналиева вновь украли решетки на дороге

В Бишкеке на перекрестке улиц Токтоналиева и Сухомлинова украли решетки. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Возможно, и на других перекрестках та же история», — предположил он.

27 января украли решетки на улице Токтоналиева, рядом с входом в департамент водного хозяйства.

В столичном муниципалитете сообщили, что в 2018 году украли около 400 решеток и люков только на отремонтированных трассах.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
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