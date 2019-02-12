В Бишкеке на улице Токтоналиева вновь украли решетки на дороге

В Бишкеке на перекрестке улиц Токтоналиева и Сухомлинова украли решетки. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Возможно, и на других перекрестках та же история», — предположил он.

27 января украли решетки на улице Токтоналиева, рядом с входом в департамент водного хозяйства.

В столичном муниципалитете сообщили, что в 2018 году украли около 400 решеток и люков только на отремонтированных трассах.

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