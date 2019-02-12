«Безопасный город». В Бишкеке знаки вводят автомобилистов в заблуждение

В Бишкеке знаки вводят автомобилистов в заблуждение. Об этом 24.kg сообщили читатели.

На пересечении улиц Горького и 7 Апреля из-за знака не видно камеру.

«Знак стоит в трех метрах от камеры и направлен в другую сторону. Когда у нас научатся нормально ставить знаки? Порой они вводят в заблуждение, противоречат друг другу», — рассказал читатель.

Другой читатель недоволен, как на перекрестке нанесли разметку.

«Вместо существующих четырех полос стало три. Если ехать прямо, то упираешься в газон на другой стороне перекрестка. Одна полоса только прямо. И правая полоса только направо, хотя эта полоса очень широкая, и можно было бы из нее сделать две — только прямо и только направо. Возникает резонный вопрос: зачем это делают? Искусственно создают пробку, провоцируя водителей на нарушение ПДД? На пересечении 7 Апреля и Курманджан Датки убрали поворот со второго ряда. Теперь там всегда заторы на сотни метров, особенно в северном и западном направлениях», — добавил читатель.

Кроме того, на улице Ибраимова знак «Видеофиксация» установлен, а камер на перекрестке нет.

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