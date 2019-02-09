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Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (245)

На Жибек Жолу демонтируют шумозащитный забор. Бишкекчане интересуются почему

В Бишкеке на проспекте Жибек Жолу демонтируют шумозащитный забор. Об этом в Facebook сообщила Алина Атаханова.

Она предположила, что заграждение демонтируют в связи с ремонтом и расширением дороги.

«Посмотрите на расстояние от края дороги до забора, и от забора до деревьев. Раз убирают забор, однозначно под снос попадет зеленая изгородь, и, скорее всего, деревья тоже. Живой изгороди вдоль новой дороги, скорее всего, не будет просто потому, что не будет места», — написала она.

Она интересуется, какая есть необходимость в таком расширении.

«Ведь все равно где-то окажется «бутылочное горлышко». Или забор демонтируют по другой причине? В плане ремонта дорог на 2019 год на сайте мэрии Жибек Жолу не нашла», — написала она.

из Интернета
Фото из Интернета

Напомним, забор установили в 2016-м в преддверии саммита СНГ. На него потратили 3,6 миллиона сомов.

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