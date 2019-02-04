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Агент 024

Бишкекчане жалуются на ларек, который закрывает обзор водителям

Бишкекчане жалуются на ларек, который установлен на пересечении улиц Фрунзе и Суюмбаева и закрывает обзор водителям. Об этом сообщили читатели 24.kg.

По их данным, павильон находится на территории прилегающей к автотранспортному предприятию управления делами президента и правительства.

«Поскольку он установлен непосредственно у перекрестка, то может привести к образованию аварийной ситуации. Председатель Бишкекского городского кенеша Жаныбек Абиров заявил, что «столицу необходимо очистить от торговых павильонов и комков». Возникает вопрос, почему в городе вновь устанавливают павильоны?» — спрашивают читатели.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
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