Бишкекчане жалуются на ларек, который закрывает обзор водителям

Бишкекчане жалуются на ларек, который установлен на пересечении улиц Фрунзе и Суюмбаева и закрывает обзор водителям. Об этом сообщили читатели 24.kg.

По их данным, павильон находится на территории прилегающей к автотранспортному предприятию управления делами президента и правительства.

«Поскольку он установлен непосредственно у перекрестка, то может привести к образованию аварийной ситуации. Председатель Бишкекского городского кенеша Жаныбек Абиров заявил, что «столицу необходимо очистить от торговых павильонов и комков». Возникает вопрос, почему в городе вновь устанавливают павильоны?» — спрашивают читатели.