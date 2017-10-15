Количество провокаций со стороны оппонентов Жээнбекова растет

Три провокации за час зафиксировали представители штаба С.Ш. Жээнбекова.

Группа лиц одного из кандидатов в президенты ворвалась в офис коммерческой структуры на рынке Беш-Сары якобы для фиксации и предотвращения подкупа избирателей. На звонок о факте подкупа приехали сотрудники Ленинского РОВД. В результате проверки факт подкупа не подтвердился. Представители штаба кандидата на должность президента Сооронбая Жээнбекова прокомментировали данный случай, заявив о том, что ни у кандидата, ни у партии СДПК нет штаба на рынке Беш-Сары.

Группа провокаторов спортивного телосложения в количестве около 20 человек нагрянула в штаб партии «Замандаш», выступающей в поддержку кандидата Сооронбая Жээнбекова. Молодые люди вели себя вызывающе, провоцировали сотрудников штаба на конфликт и драку, угрожали. Представители партии «Замандаш» не поддались на провокацию и стали фиксировать все действия на телефон. Группа провокаторов была вынуждена покинуть помещение, обещая вернуться позже.

В Интернете запущено вирусное видео о том, что для голосования используются ручки с исчезающими чернилами. В видео дается информация, что именно такие ручки используют избирательные комиссии для голосования на участках. Информация направлена в ЦИК и силовые структуры с требованием разобраться, так ли это, какие именно ручки используются на участках. Исчезновение чернил может привести к тому, что на участке не будет избран ни один из кандидатов, так как бюллетени окажутся пустыми.

«Из информированных источников также стало известно, что штаб одного из кандидатов прорабатывает сценарий срыва выборов на отдельных избирательных участках. Это возможно, если признать голосование на участке недействительным. Принцип простой: если не можешь победить честно, обнули результат. Есть сигналы о подготовке нескольких грязных технологий, но из этических соображений считаем нецелесообразных их публиковать. Эта технологии используется на участках, где соперник безоговорочно выигрывает», - говорится в сообщении штаба кандидата Сооронбая Жээнбекова.