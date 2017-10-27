Президент посоветовал несогласным с его политикой искать другое место жительства

Президент Кыргызстана посоветовал несогласным с его политикой гражданам искать другое место жительства. Об этом сегодня на вручении верительных грамот заявил Алмазбек Атамбаев.

Независимость нужно защищать. Кыргызстан не может стать банановой республикой. Алмазбек Атамбаев.

«Последние события в стране показали, кто болеет за Кыргызстан, а кто готов продать республику. Мы готовы отдать жизнь за независимость, как отдавали наши предки. Тем, для кого патриотизм - пустой звук, я хочу посоветовать более комфортное место, возможно, там, откуда они получают деньги и поддержку», — сказал глава государства.

Он отметил, что с тем же братским Казахстаном имеется процедура упрощенного получения гражданства.

«Мы с удовольствием их отпустим. И вас там примут. Земли там много», — добавил Алмазбек Атамбаев.