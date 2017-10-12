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Власть

Правительство Кыргызстана настаивает: разговор Исакова с Назарбаевым был

Правительство Кыргызстана дало разъяснения по поводу заявления правительства Казахстана о том, что президент РК Нурсултан Назарбаев не давал поручений о снятии напряженности на границе между двумя странами.

По данным отдела информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана, в сообщении, размещенном на персональной странице в социальной сети Facebook, указывалось, что премьер-министр Сапар Исаков переговорил с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым о сложившейся ситуации на контрольно-пропускных пунктах.

О полноценных двусторонних переговорах речи не было. В беседе Нурсултан Назарбаев проявил понимание и отметил, что даст соответствующее поручение снять все образовавшиеся вопросы.

После заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком формате Сапар Исаков в присутствии других участников выразил главе Казахстана благодарность за оперативное и положительное решение вопроса. В ответ президент Нурсултан Назарбаев отметил постоянную готовность оказывать содействие кыргызскому народу и развитию двусторонних отношений, говорится в сообщении.

Информируя общественность о данном факте, глава правительства Кыргызстана исходил из содержания состоявшейся беседы с лидером Казахстана и достигнутого понимания с казахстанской стороной о необходимости скорейшего разрешения ситуации на границе.

Отдел информационного обеспечения аппарата правительства

Правительство Кыргызстана выражает уверенность, что казахстанская сторона в кратчайший срок завершит свою плановую пограничную операцию, и работа контрольно-пропускных пунктов вернется в обычный режим, гооворится в сообщении.
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