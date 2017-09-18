По закону нельзя, но ФУГИ не против отдать телеканал «Пирамида» Жогорку Кенешу

В Жогорку Кенеше обсуждают возможность передачи телеканала «Пирамида» парламенту.

С обращением преобразовать ОсОО «Медиа Холдинг «Пирамида» в парламентский телеканал выступил руководитель пресс-службы аппарата Жогорку Кенеша Ибраим Нуракун уулу.

«ОсОО «Медиа Холдинг «Пирамида» является юридическим лицом с частной формой собственности. 100-процентная доля в уставном капитале общества принадлежит государству. Согласно Гражданскому кодексу, реорганизация юридического лица осуществляется путем слияния, присоединения, разделения или выделения. В связи с чем отмечаем, что в действующем законодательстве КР не предусмотрена возможность реорганизации ОсОО в государственное учреждение, что не позволяет передать данное общество в ведение Жогорку Кенеша. При этом ФУГИ не возражает против передачи», — говорится в ответе председателя Фонда по управлению госимуществом Болсунбека Казакова.

«Как мы преодолеем это препятствие? Есть юристы? Кто ответит?» — спросил депутат Алмазбек Токторов. Ответа на свой вопрос он не получил.

Депутаты Дастан Бекешев и Наталья Никитенко отметили, что парламентским каналом должен быть «Пятый».