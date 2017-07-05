Алмазбек Атамбаев рассказал, когда человек кайфует

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, поздравляя обладателей «золотых» сертификатов по Общереспубликанскому тестированию, рассказал о врагах.

«Те, кто делит народ по национальностям, по регионам, – это наши враги. Если кто-то не знает официального или государственного языка, научится. Иногда можно говорить на разных языках, но понимать друг друга, а иногда говорят на одном языке, но абсолютно не понимают. Но, конечно, чем больше языков вы будете знать, тем лучше», – сказал Алмазбек Атамбаев.

«Когда много языков знаешь, кайфуешь. Я много языков знаю и до сих пор учу. Через тот же Интернет можно учить английский. Учитесь!» – призвал глава государства.