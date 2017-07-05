Алмазбек Атамбаев абитуриентам: Бойтесь слепой веры, идите только по пути знаний

«Бойтесь слепой веры, идите только по пути знаний», – заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, поздравляя обладателей «золотых» сертификатов по Общереспубликанскому тестированию.

По его словам, час занятий лучше ночи молитв. «Лучше занимайтесь наукой! Мне скоро 61 год, глядя на пройденный путь, я понимаю, что всего добился благодаря тому, что хорошо учился в школе. Хороший фундамент был заложен именно в школьные годы. Позже у меня не было возможности нормально учиться. Я рано женился, работал и кочегаром, и дворником», – сказал президент.

Алмазбек Атамбаев призвал выпускников школ изучать историю и беречь свою культуру.

Глава государства также отметил, что ему написали выступление. Но вместо этого он решил прочитать абитуриентам «Заповедь» Редьярда Киплинга.