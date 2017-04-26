Проверить все автошколы Кыргызстана потребовал секретарь Совета безопасности

«Все автошколы страны нужно проверить на нарушения», — заявил сегодня на совещании по ситуации на дорогах Кыргызстана секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров.

По его словам, для наведения порядка на дорогах важно установить камеры наблюдения и увеличить штрафы, как предлагает МВД, но при этом к проблеме нужно подходить комплексно.

«Мы даем водительские права, но не следим за тем, как водители через несколько месяцев получают права следующей категории. Надо проверять, как работают автошколы», — отметил Темир Джумакадыров.

Он подчеркнул, что Совет безопасности мониторит ситуацию с ДТП в стране, а реализация проекта «Таза коом» поможет снизить количество аварий на дорогах.