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Власть

Проверить все автошколы Кыргызстана потребовал секретарь Совета безопасности

«Все автошколы страны нужно проверить на нарушения», — заявил сегодня на совещании по ситуации на дорогах Кыргызстана секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров.

По его словам, для наведения порядка на дорогах важно установить камеры наблюдения и увеличить штрафы, как предлагает МВД, но при этом к проблеме нужно подходить комплексно.

«Мы даем водительские права, но не следим за тем, как водители через несколько месяцев получают права следующей категории. Надо проверять, как работают автошколы», — отметил Темир Джумакадыров.

Он подчеркнул, что Совет безопасности мониторит ситуацию с ДТП в стране, а реализация проекта «Таза коом» поможет снизить количество аварий на дорогах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50578/
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