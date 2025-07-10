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Власть

Садыр Жапаров вручил ключи от квартир, построенных ГИК в Бишкеке

Садыр Жапаров принял участие в церемонии передачи ключей от квартир очередного жилого комплекса, построенного Государственной ипотечной компанией на улице Калыя Молдобасанова в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства, открывая торжественное мероприятие, подчеркнул, что сегодня по всему Кыргызстану активно идет строительство ипотечного жилья. В Бишкеке успешно завершены первые три жилых комплекса, а в Джалал-Абадской области построены два многоквартирных дома, которые переданы гражданам на льготных ипотечных условиях.

15-этажный жилой комплекс на улице Калыя Молдобасанова включает в себя 225 квартир. На территории комплекса предусмотрены автономная система отопления, детская площадка и подземный паркинг.

«Сегодня мы стали свидетелями не просто завершения строительства многоэтажного дома, но и видим реальные результаты государственной жилищной политики. В рамках программы «Мой дом» этот современный многоэтажный комплекс — еще один большой успех», — сказал президент.

Глава государства отметил, что в рамках этой программы начато строительство около 70 тысяч квартир по всему Кыргызстану, значительная часть которых находится в активной фазе возведения.

«Государственная ипотечная компания поставила перед собой цель — в течение следующих 5 лет полностью обеспечить жильем нуждающихся граждан. Это лишь часть большой работы по решению жилищных вопросов. Дома будут построены в Иссык-Кульской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях, в Таласе, Нарыне, Токмоке и Кара-Балте», — подчеркнул Садыр Жапаров.

В завершение своей речи глава государства вручил ключи от новой квартиры жительнице Бишкека Астре Асанакуновой — матери трех детей, которая стояла в очереди на получение жилья 4 года.

Садыр Жапаров осмотрел новые квартиры, побеседовал с новоселами и пожелал им, чтобы новые дома стали местом уюта, тепла и семейного благополучия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335876/
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