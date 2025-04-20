Ситуация в Украине. Владимир Путин объявил пасхальное перемирие

Президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Об этом сообщили в Кремле.

«Российская сторона останавливает все боевые действия с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля», — говорится в сообщении.

Владимир Путин призвал власти Украины последовать их примеру и остановить боевые действия. «При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий», — отметил он.

Ранее глава РФ заслушал в Кремле доклад начальника Генерального штаба ВС Валерия Герасимова о ситуации на линии боевого соприкосновения.

По словам Валерия Герасимова, все шесть российских группировок ведут наступление на 11 направлениях. 99,5 процента территории Курской области освобождено, продолжается зачистка от ВСУ территории в районах Горналя и Олешни. Попытки ВСУ зайти в Белгородскую область предотвращены, отмечается в докладе.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался поддержать предложение пасхального перемирия. Он написал в своем Telegram-канале, что по состоянию на 17.15 по местному времени в стране объявлена воздушная тревога из-за беспилотников, что, по его словам, показывает «отношение» России к перемирию на Пасху.

«На части направлений на фронте также продолжает звучать российская артиллерия, а не обещание тишины от российского руководителя. Применяются российские дроны, — написал он. — На части направлений тише».

Владимир Зеленский повторил, что действия Украины будут «зеркальными» и он ожидает дальнейших докладов от командования ВСУ.