Мандат Султанбая Айжигитова. Судебное заседание назначено на 23 апреля

Предварительное судебное заседание по делу Султанбая Айжигитова, которого ЦИК лишила депутатского мандата, назначено на 23 апреля. Информацию подтвердили в Бишкекском городском суде.

Отмечается, что 3 апреля в Административный суд обратился Султанбай Айжигитов с иском к Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов о признании незаконным и отмене постановления «О депутате Жогорку Кенеша» от 28 марта 2025 года № 20.

Предварительное заседание назначено на 23 апреля в 14.00.

Отметим, 28 марта Центризбирком лишил Султанбая Айжигитова мандата на основе обращения Госкомитета нацбезопасности.

Напомним, 19 марта, выступая в ЖК, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сказал: «Не удивляйтесь, если ЦИК лишит депутатского мандата Султанбая Айжигитова».

Председатель спецслужб отметил, что собрал информацию о народном избраннике. По его данным, в 2017 году Султанбай Айжигитов избил мальчика и был привлечен к уголовной ответственности, но скрыл этот факт при подаче заявления в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов в качестве кандидата в депутаты парламента, что является нарушением конституционного закона.

Султанбай Айжигитов, комментируя уголовное дело, возбужденное против него, заявил, что у него нет судимости и это в свое время специально организована провокация.

Отметим, 5 марта Султанбай Айжигитов на заседании Жогорку Кенеша высказал мнение о том, что Кыргызстану нужно вернуть село Достук, не делить с соседями водозабор «Головной» 50 на 50 и не отдавать земли вокруг анклава Ворух. После этого его исключили из парламентской фракции «Ыйман нуру».

25 марта президент Садыр Жапаров ратифицировал договор о госгранице с Таджикистаном, соглашения об использовании перекрестка автомобильных дорог и обеспечении доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам.