15:38
USD 86.77
EUR 95.38
RUB 1.03
Власть

Мандат Султанбая Айжигитова. Судебное заседание назначено на 23 апреля

Предварительное судебное заседание по делу Султанбая Айжигитова, которого ЦИК лишила депутатского мандата, назначено на 23 апреля. Информацию подтвердили в Бишкекском городском суде.

Отмечается, что 3 апреля в Административный суд обратился Султанбай Айжигитов с иском к Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов о признании незаконным и отмене постановления «О депутате Жогорку Кенеша» от 28 марта 2025 года № 20.

Предварительное заседание назначено на 23 апреля в 14.00.

Отметим, 28 марта Центризбирком лишил Султанбая Айжигитова мандата на основе обращения Госкомитета нацбезопасности.

Напомним, 19 марта, выступая в ЖК, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сказал: «Не удивляйтесь, если ЦИК лишит депутатского мандата Султанбая Айжигитова».

Председатель спецслужб отметил, что собрал информацию о народном избраннике. По его данным, в 2017 году Султанбай Айжигитов избил мальчика и был привлечен к уголовной ответственности, но скрыл этот факт при подаче заявления в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов в качестве кандидата в депутаты парламента, что является нарушением конституционного закона.

Султанбай Айжигитов, комментируя уголовное дело, возбужденное против него, заявил, что у него нет судимости и это в свое время специально организована провокация.

Отметим, 5 марта Султанбай Айжигитов на заседании Жогорку Кенеша высказал мнение о том, что Кыргызстану нужно вернуть село Достук, не делить с соседями водозабор «Головной» 50 на 50 и не отдавать земли вокруг анклава Ворух. После этого его исключили из парламентской фракции «Ыйман нуру».

25 марта президент Садыр Жапаров ратифицировал договор о госгранице с Таджикистаном, соглашения об использовании перекрестка автомобильных дорог и обеспечении доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325105/
просмотров: 562
Версия для печати
Материалы по теме
Глава ЦИК рассказал о возможных рисках при введении электронного голосования
Султанбая Айжигитова не пустили в здание ЖК. Комментарий пресс-службы парламента
Лишение мандата. Султанбай Айжигитов подал иск в суд против ЦИК
«За ложь подадим в суд». Жители «Киргизия-1» отреагировали на слова мэра о сносе
Султанбай Айжигитов прокомментировал ситуацию с лишением его мандата депутата
ЦИК лишила депутата Султанбая Айжигитова мандата
Глава ЦИК: МВД дает разную информацию о несудимости Султанбая Айжигитова
ГКНБ просит ЦИК лишить депутатского мандата Султанбая Айжигитова
Суд в США ввел временный запрет на отказ в финансировании РСЕ/РС
У меня нет судимости. Султанбай Айжигитов о деле, возбужденном против него
Популярные новости
Садыр Жапаров предложил&nbsp;ЕС сотрудничество в&nbsp;разработке сырьевых материалов Садыр Жапаров предложил ЕС сотрудничество в разработке сырьевых материалов
Посадка 7&nbsp;миллиардов деревьев не&nbsp;имеет отношения к&nbsp;планам КР&nbsp;&mdash; Эдиль Байсалов Посадка 7 миллиардов деревьев не имеет отношения к планам КР — Эдиль Байсалов
В&nbsp;США начались масштабные протесты против Трампа и&nbsp;введения импортных пошлин В США начались масштабные протесты против Трампа и введения импортных пошлин
Трамп объявил чрезвычайное положение в&nbsp;США из-за дефицита торгового баланса Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за дефицита торгового баланса
Бизнес
Читайте и&nbsp;слушайте без границ с&nbsp;услугой &laquo;Литрес&raquo; от&nbsp;MEGA Читайте и слушайте без границ с услугой «Литрес» от MEGA
MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в&nbsp;школу онлайн за&nbsp;пару минут MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в школу онлайн за пару минут
Войны за&nbsp;воду: как &laquo;Минур&raquo; оказался под ударом в&nbsp;борьбе за&nbsp;чистую воду и&nbsp;энергию Войны за воду: как «Минур» оказался под ударом в борьбе за чистую воду и энергию
ASMER Medical. Ведущие врачи из&nbsp;Турции проконсультировали пациентов в&nbsp;Бишкеке ASMER Medical. Ведущие врачи из Турции проконсультировали пациентов в Бишкеке
7 апреля, понедельник
15:33
В Таласе построят стадион на 5 тысяч мест В Таласе построят стадион на 5 тысяч мест
15:29
Авиакомпании Кыргызстана могут выйти из черного списка Евросоюза к 2026 году
15:08
Государству возвращен земельный участок пансионата «Ош»
15:04
7 апреля — Всемирный день здоровья
15:00
Благодаря студенту из Кыргызстана игра Minecraft теперь на кыргызском языке!