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Власть

Глава МИД КР рассказал, что делается для облегчения жизни мигрантов в России

На заседании Жогорку Кенеша министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев рассказал, какая работа ведется для улучшения условий жизни мигрантов в России.

По его словам, Кыргызстан ведет переговоры и консультации на уровне министерств и президентов.

«Спикер Жогорку Кенеша тоже лично участвует в переговорах. В России приняли законы по ужесточению миграционной политики и сейчас менять все будет сложно. Трудность в том, что в РФ говорят, что это делается в целях безопасности и стабильности», — сказал министр.

Жээнбек Кулубаев рассказал, что МИД, МВД и главное управление по вопросам миграции России готовы идти на встречу по смягчению миграционной политики, но на своем твердо стоит антитеррористический комитет РФ.

Напомним, в России ужесточают законы в отношении мигрантов. Например, Госдума рассмотрела сразу пяти законопроектов, касающихся российской миграционной политики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324728/
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