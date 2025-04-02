17:09
USD 86.66
EUR 93.75
RUB 1.03
Власть

Узбекистан собирает с тонированных авто Кыргызстана по $15 — Дастан Бекешев

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев сообщил министру иностранных дел Жээнбеку Кулубаеву, что граждане Кыргызстана, чтобы попасть из Джалал-Абадской области в Баткен и обратно, вынуждены проезжать через территорию Узбекистана и соседнее государство собирает с кыргызстанцев по $15, если задние стекла авто затонированы.

По словам депутата, узбекская сторона даже пользуется приложением одного из банков Кыргызстана, чтобы нашим соотечественникам легче было оплачивать сбор. Депутат попросил министра либо ввести такие же сборы для узбекских авто, либо договориться с соседним государством, чтобы кыргызстанцы не платили этот сбор на их территории.

Жээнбек Кулубаев ответил, что до этого никто не поднимал такой вопрос, и пообещал решить проблему.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324723/
просмотров: 536
Версия для печати
Материалы по теме
Желающих затонировать боковые стекла машин нет: чиновники предлагают акцию
Снизить стоимость и оформлять тонировку онлайн предлагают в Кыргызстане
«Черная пятница» в ГУ «Унаа». Снижают цены на тонировку стекол автомобилей
В Бишкеке произошла перепалка между патрульным и водителем из-за тонировки
Разрешение на тонировку хотят выдавать онлайн
МВД предлагает временно снизить стоимость разрешения на тонировку
МВД напоминает — автовладельцам необходимо продлить разрешения на тонировку
Айкос, тарифы, тонировка. О чем беспокоятся депутаты и чиновники
Тонировка авто делит народ на богатых и бедных, считает депутат
Начальник Военного института ездил на служебном авто без разрешения на тонировку
Популярные новости
Дискредитирует власть. Эдиль Байсалов недоволен работой Счетной палаты Дискредитирует власть. Эдиль Байсалов недоволен работой Счетной палаты
Большой план для Иссык-Куля. Глава области рассказал, что изменится за&nbsp;10&nbsp;лет Большой план для Иссык-Куля. Глава области рассказал, что изменится за 10 лет
Задержание налоговиков. Уволенные сотрудники ГНС хотят вернуться к&nbsp;работе Задержание налоговиков. Уволенные сотрудники ГНС хотят вернуться к работе
Садыр Жапаров: Закрепление госграницы&nbsp;&mdash; это шаг к&nbsp;безопасности и&nbsp;развитию Садыр Жапаров: Закрепление госграницы — это шаг к безопасности и развитию
Бизнес
Открытие ИП&nbsp;счета онлайн в&nbsp;MegaPay&nbsp;&mdash; быстро, удобно, без визита в&nbsp;банк Открытие ИП счета онлайн в MegaPay — быстро, удобно, без визита в банк
Первый в&nbsp;Кыргызстане премиальный тариф с&nbsp;бесплатным VIP-номером от&nbsp;MEGA Первый в Кыргызстане премиальный тариф с бесплатным VIP-номером от MEGA
Как защитить личные данные в&nbsp;интернете с&nbsp;помощью VPN Как защитить личные данные в интернете с помощью VPN
Честная рассрочка для покупок на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; без переплат и&nbsp;комиссий Честная рассрочка для покупок на O!Market — без переплат и комиссий
2 апреля, среда
17:04
Количество рейсов из Бишкека в Раззаков увеличено до четырех в неделю Количество рейсов из Бишкека в Раззаков увеличено до че...
16:58
Глава МИД КР рассказал, что делается для облегчения жизни мигрантов в России
16:49
Служба по вопросам гражданства и регистрации мигрантов появится в России
16:41
МИД купит здания для посольств в Женеве и Сеуле
16:32
Нацбанк получит более 90 процентов прибыли Гарантийного фонда