На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев сообщил министру иностранных дел Жээнбеку Кулубаеву, что граждане Кыргызстана, чтобы попасть из Джалал-Абадской области в Баткен и обратно, вынуждены проезжать через территорию Узбекистана и соседнее государство собирает с кыргызстанцев по $15, если задние стекла авто затонированы.

По словам депутата, узбекская сторона даже пользуется приложением одного из банков Кыргызстана, чтобы нашим соотечественникам легче было оплачивать сбор. Депутат попросил министра либо ввести такие же сборы для узбекских авто, либо договориться с соседним государством, чтобы кыргызстанцы не платили этот сбор на их территории.

Жээнбек Кулубаев ответил, что до этого никто не поднимал такой вопрос, и пообещал решить проблему.