Содержание переговоров в Эр-Рияде не будет обнародовано, поскольку это «технические консультации» и их итоги «анализируются». Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также заявил, что трехсторонняя встреча представителей России, США и Украины пока не планируется, и планов на разговор Путина и Трампа «пока нет».

Контакты России и США будут продолжаться, но конкретики пока нет, отметил пресс-секретарь президента РФ. По его словам, итоги российско-американских консультаций доложены в Москву и Вашингтон, они «анализируются».

Напомним, второй раунд переговоров Вашингтона и Кремля длился 12 часов.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отмечал, что диалог был «непростой, но весьма полезный».

Ранее источник в Белом доме сообщал Reuters, что на переговорах в Эр-Рияде наблюдается прогресс и «в ближайшем будущем» ожидается «позитивное заявление».

Ожидалось, что Вашингтон и Москва сегодня предоставят совместное заявление по итогам переговоров в Эр-Рияде.

Сегодня в столице Саудовской Аравии снова проходят американо-украинские переговоры, сообщают некоторые СМИ.