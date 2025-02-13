Поправки в Земельный кодекс. Депутат просит вернуть законопроект на доработку

Государство сможет забрать земельные участки граждан в интересах общества. Соответствующие поправки в Земельный кодекс рассматриваются Жогорку Кенешем в третьем чтении.

Депутат Дастан Бекешев сказал, что этот пункт нужно пересмотреть и попросил вернуть законопроект в режим второго чтения. Его коллега Ырысбек Атажанов обвинил Бекешева в том, что он неправильно высказался, тем самым вносит смуту. Атажанов заявил, что кабмин никогда не покусится на имущество народа.

Члены кабмина пояснили, что земли могут быть изъяты только в добровольном порядке и через суд. В случае добровольной передачи земель стоимость компенсации определяется сторонами, а в случае изъятия через суд стоимость определят служители Фемиды, но, как они это будут делать, в документах не указали.