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Власть

Посол США готов искать решение для исключения компаний КР из санкционного списка

Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Медер Абакиров встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом США Лесли Вигери.

Стороны обсудили вопросы, связанные с включением ОАО «Керемет Банк», ОсОО «Газпром нефть Азия» и ЗАО «Мунай Мырза» в санкционный список США.  

Официальный представитель внешнеполитического ведомства КР выразил озабоченность включением  «Керемет Банка» и других компаний в санкционный список США. Он подчеркнул, что уполномоченные государственные органы КР регулярно проводят консультации с американскими партнерами по соответствующим вопросам сотрудничества.

Медер Абакиров отметил, что введение санкций против кыргызских компаний вызывает недоумение, и выразил просьбу исключить их из списка.

«Лесли Вигери выразил готовность США к совместному поиску взаимоприемлемых решений по исключению кыргызcких компаний из санкционного списка», – говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317646/
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