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Власть

Спикер парламента Нурланбек Шакиев сменил фамилию

Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев сменил фамилию, и в связи с этим он сделал обращение в социальных сетях.

Теперь у торага фамилия Тургунбек уулу Нурланбек. Он отметил, что это было его давней мечтой.

«Как и у человека, у нации есть судьба. Иногда у нее растет престиж и ее слава восхищает мир, иногда она оказывается в подчинении других. К сожалению, в таких ситуациях у народа забывается национальная особенность и уничтожается корень. Чего скрывать, такую судьбу, как и другие народы, пережили и кыргызы. Сейчас, слава богу, мы имеем независимость, о которой мечтали издревле. Но вместе с тем в эпоху глобализации актуален вопрос сохранения национальной идентичности так же, как и своей независимости. Если мы не вернемся к истокам, не сохраним язык, религию, традиции и обычаи в чистом виде, то наше будущее останется неизвестным», — написал Тургунбек уулу Нурланбек.

Facebook
Фото Facebook. Публикация спикера ЖК

Он также напомнил о законопроекте, разработанном совместно с коллегами, которым предлагались четыре новых варианта написания кыргызских фамилий.

«Смена фамилии — решение каждого. Мы с депутатами Мирланом Самыйкожо и Аманканом Кенжебаевым предлагали писать фамилии согласно нашим национальным особенностям. Среди предложенных вариантов я выбрал один, фамилию Шакиев я решил изменить на Тургунбек уулу», — заметил торага.

Он добавил, что «насколько бы мы ни старались быть похожими на арабов, американцев, русских, европейцев, у нас ничего не выйдет». «Пытаясь быть похожими на них, мы превратимся в манкуртов. Поэтому пришло время обновлению, возвращению к истокам», — подчеркнул Тургунбек уулу Нурланбек.

Отметим, выбранный вариант фамилии спикером не является новым. Он закреплен в действующем законе и широко используется среди населения.

Напомним, народные избранники предлагают четыре новых варианта написания фамилий. По их словам, предлагаемые варианты отражают национальные традиции и историческое наследие.

Например, Бактыбекова Усона Жакшылыковича, согласно предлагаемым поправкам, можно указывать как Бактыбеков теги Усон, Бактыбектеги Усон Жакшылыктын, Бактыбек Усон или Бактыбек Усон Жакшылык уулу. А Бактыбекову Нургул Жакшылыковну — Бактыбектеги Нургул, Бактыбектеги Нургул Жакшылыктан, Бактыбек Нургул, Бактыбек Нургул Жакшылык уулу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316591/
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