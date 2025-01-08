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Власть

Илон Маск назвал премьера Канады «девочкой»

Американский предприниматель Илон Маск вновь привлек внимание своими резкими высказываниями. В социальной сети X он обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо, назвав его «девочкой» и усомнившись в значимости его заявлений.

Маск прокомментировал слова Трюдо о невозможности присоединения Канады к США. «Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты там говоришь», — написал миллиардер.

соцсети
Фото соцсети

Ранее избранный президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social повторил предложение Канаде объединиться с США. В публикации политик отметил, что объединение принесло бы Канаде множество преимуществ, включая отмену тарифов, снижение налогов и защиту от угроз со стороны российских и китайских флотов.

«Если бы Канада объединилась с США, то не было бы никаких тарифов, налоги значительно снизились бы и они были бы полностью защищены от угрозы российских и китайских кораблей, которые постоянно окружают их. Вместе какая бы это была великая нация», — написал Трамп.

Он также добавил, что многие жители Канады хотели бы стать 51-м штатом, подчеркнув: «Соединенные Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые нужны Канаде, чтобы оставаться на плаву. Джастин Трюдо знал об этом и подал в отставку».

Напомним, Джастин Трюдо недавно объявил о намерении покинуть пост премьер-министра. Это стало результатом усиливающегося внутрипартийного давления. Он продолжит исполнять обязанности главы правительства до избрания нового лидера Либеральной партии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316213/
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