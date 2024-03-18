Мошенники за деньги приглашают на мероприятия от имени администрации президента

Мошенники просят деньги, приглашая на мероприятия от имени администрации президента. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

Он напомнил, что различные мошенники активизировали свою незаконную деятельность.

«Отдельные деятели культуры сообщают, что их приглашают на мероприятия государственных органов, при этом просят перевести незнакомым лицам деньги под различными предлогами», — написал он.

Если кто-то приглашает вас на мероприятие от имени администрации президента или госорганов, а потом просит за это деньги, знайте, это мошенники. Аскат Алагозов

Пресс-секретарь президента добавил, что государственные служащие никогда не собирают деньги для участия в праздничных мероприятиях, вручении наград от имени президента, председателя кабинета министров и от имени других должностных лиц.

«Если к вам обратились незнакомые люди и сообщили о сборе средств в качестве благодарности госслужащим, немедленно обращайтесь в правоохранительные органы. Для мошенников, совершающих любые противоправные действия по телефону или через социальные сети, предусмотрена соответствующая ответственность», — добавил он.