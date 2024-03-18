14:36
USD 89.51
EUR 97.09
RUB 0.97
Власть

Мошенники за деньги приглашают на мероприятия от имени администрации президента

Мошенники просят деньги, приглашая на мероприятия от имени администрации президента. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

Он напомнил, что различные мошенники активизировали свою незаконную деятельность.

«Отдельные деятели культуры сообщают, что их приглашают на мероприятия государственных органов, при этом просят перевести незнакомым лицам деньги под различными предлогами», — написал он.

Если кто-то приглашает вас на мероприятие от имени администрации президента или госорганов, а потом просит за это деньги, знайте, это мошенники.

Аскат Алагозов

Пресс-секретарь президента добавил, что государственные служащие никогда не собирают деньги для участия в праздничных мероприятиях, вручении наград от имени президента, председателя кабинета министров и от имени других должностных лиц.

«Если к вам обратились незнакомые люди и сообщили о сборе средств в качестве благодарности госслужащим, немедленно обращайтесь в правоохранительные органы. Для мошенников, совершающих любые противоправные действия по телефону или через социальные сети, предусмотрена соответствующая ответственность», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289303/
просмотров: 2296
Версия для печати
Материалы по теме
Будьте осторожны! Мошенники теперь звонят, представляясь сотрудниками милиции
Бекзат Омурбеков, подозреваемый в мошенничестве, заключен под стражу до 1 мая
В Бишкеке мошенники продолжают звонить горожанам, вымогая деньги
Нацбанк предупреждает: Кыргызско-Чешского банка в Кыргызстане нет
В Таласе распространяют объявления об оказании интим-услуг через соцсети
В интернете мошенники обещают быстрый заработок, прикрываясь именем президента
В Бишкеке мошенники продали чужие машины за $35 тысяч
Мошенники с помощью нейросетей подделали видео с президентом Узбекистана
Мошенник выманил $49 тысяч под предлогом организации концерта с участием звезд
Мошенники выманивают деньги, прикрываясь Айсулуу Тыныбековой
Популярные новости
В&nbsp;Кара-Балте запустят нефтеперерабатывающий завод &laquo;Джунда&raquo; В Кара-Балте запустят нефтеперерабатывающий завод «Джунда»
Выборы президента РФ. У&nbsp;посольства в&nbsp;Бишкеке большая очередь желающих голосовать Выборы президента РФ. У посольства в Бишкеке большая очередь желающих голосовать
Нам можно было, вам нельзя. Президент признался, что раньше устраивал митинги Нам можно было, вам нельзя. Президент признался, что раньше устраивал митинги
Акылбек Жапаров посетил заводы и&nbsp;предприятия Кара-Балты Акылбек Жапаров посетил заводы и предприятия Кара-Балты
Бизнес
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
21 марта, четверг
14:20
Вымогала $12 тысяч. Задержана судья Свердловского райсуда Бишкека Вымогала $12 тысяч. Задержана судья Свердловского райсу...
13:58
Сборная Кыргызстана по футболу играет с китайским Тайбэем. Прямой эфир
13:26
В Кара-Балте готовятся запустить фабрику по изготовлению текстильного полотна
12:45
Маршруты транспорта меняют и открывают новые, а об остановках забывают
12:21
Авария на ТЭЦ Бишкека. Один из пострадавших просит помощи у властей страны