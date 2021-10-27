17:34
USD 84.79
EUR 98.42
RUB 1.22
Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Полпред президента в Баткене встретился с таджикским коллегой. О чем говорили

Полномочный представитель президента в Баткенской области Абдикарим Алимбаев встретился с главой Согдийской области Раджаббоем Ахмадзодой. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.

Стороны обсудили вопрос последних конфликтов. По итогам встречи приняты решения:

  • не строить объекты на приграничной территории;
  • в случае если домашний скот зашел за пределы границы, обе стороны не будут его держать, а наоборот, перегонят на свою территорию;
  • проведение совместных мероприятий по предотвращению перевозки контрабанды, ответственность за это возложена на сотрудников погранслужб двух стран;
  • проблему с водой обсудят акимы Баткенского (Кыргызстан) и Исфаринского (Таджикистан) районов, они проведут совместную встречу в приграничных районах, помогут местным жителям решить ее.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211851/
просмотров: 556
Версия для печати
Материалы по теме
Попытка самоубийства в Бишкеке. С мужчиной до сих пор ведут переговоры
Почему «Кумтор» не предоставляет данные о своей работе: комментарий юриста
Дело «Кумтора». В Женеве прошли переговоры чиновников Кыргызстана и Centerra
Границы, COVID-19, безопасность. Встреча Путина и Жапарова в экспертной оценке
Переговоры Путина и Жапарова активизируют важные для двух стран проекты
Инцидент на границе. Правоохранительные органы двух стран проведут переговоры
Инцидент на границе. Часть митингующих в Бишкеке зашла на переговоры к спикеру
Акция протеста в Пригородном. К премьеру на переговоры делегированы две женщины
Казахстан — наш друг. Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев проводят переговоры
Что Садыр Жапаров намерен обсудить с Владимиром Путиным? Интервью с главой МИД
Популярные новости
Президент прокомментировал возможность размещения американской военной базы Президент прокомментировал возможность размещения американской военной базы
Попытка суицида Садыра Жапарова. Комментарий президента спустя четыре года Попытка суицида Садыра Жапарова. Комментарий президента спустя четыре года
Президент рассказал, почему Камчыбек Ташиев живет в&nbsp;государственной резиденции Президент рассказал, почему Камчыбек Ташиев живет в государственной резиденции
Райымбека Матраимова&nbsp;&mdash; на&nbsp;госслужбу! Комментарий президента на&nbsp;призыв блогеров Райымбека Матраимова — на госслужбу! Комментарий президента на призыв блогеров
Бизнес
Премьер-министр Индии примет участие в&nbsp;климатической конференции в&nbsp;Глазго Премьер-министр Индии примет участие в климатической конференции в Глазго
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; запускает акцию по&nbsp;картам Visa! «Халык Банк Кыргызстан» запускает акцию по картам Visa!
Акция &laquo;Будущее ребенка уже сейчас&raquo; Акция «Будущее ребенка уже сейчас»
До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
27 октября, среда
17:21
Выборы-2021. Подкуп или поминки: разбирательства с обедом продолжаются Выборы-2021. Подкуп или поминки: разбирательства с обед...
17:20
Попытка самоубийства в Бишкеке. Мужчина спрыгнул
16:52
Полпред президента в Баткене встретился с таджикским коллегой. О чем говорили
16:49
Айсулуу Тыныбекова встретилась с маленькой спортсменкой из Таласа
16:30
Парламент одобрил кандидатуру Дастана Догоева на пост министра