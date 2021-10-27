Полпред президента в Баткене встретился с таджикским коллегой. О чем говорили

Полномочный представитель президента в Баткенской области Абдикарим Алимбаев встретился с главой Согдийской области Раджаббоем Ахмадзодой. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.
Стороны обсудили вопрос последних конфликтов. По итогам встречи приняты решения:
- не строить объекты на приграничной территории;
- в случае если домашний скот зашел за пределы границы, обе стороны не будут его держать, а наоборот, перегонят на свою территорию;
- проведение совместных мероприятий по предотвращению перевозки контрабанды, ответственность за это возложена на сотрудников погранслужб двух стран;
- проблему с водой обсудят акимы Баткенского (Кыргызстан) и Исфаринского (Таджикистан) районов, они проведут совместную встречу в приграничных районах, помогут местным жителям решить ее.