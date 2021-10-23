Садыр Жапаров о том, почему считает себя политическим узником, а других нет

В государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходит пресс-конференция президента Садыра Жапарова. Он отметил, что отчитывается за работу с октября 2020 года до сегодняшнего дня.

Глава государства заявил, что не считает политическими узниками бывшего президента Алмазбека Атамбаева и других политиков, таких как Равшан Джеенбеков и Темир Сариев.

Я Алмазбека Атамбаева не закрывал. Не считаю его политическим узником, потому что на него не одно, а десятки уголовных дел есть. Насчет остальных — Равшана Джеенбекова и Темира Сариева — буду комментировать после решения суда. Садыр Жапаров



При этом Садыр Жапаров объяснил, почему себя он считал политзаключенным.

«Я себя считаю политическим узником, потому что меня ни за что посадили. Я не воровал, криминалом не занимался. Меня посадили за дело четырехлетней давности. Понимаете? Более того, вместе со мной еще 13 близких мне людей посадили. Моего сына Рустама посадили. Все они сидели по шесть месяцев в СИЗО», — сказал Садыр Жапаров.

Он добавил, что за год правления ему ни за что не стыдно.

«Я работаю для народа и во благо государства», — сказал Садыр Жапаров.