Кыргызстан продолжает делимитацию границ с соседями

В государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходит пресс-конференция президента Садыра Жапарова. Он отметил, что отчитывается за работу в период с октября 2020 года до сегодняшнего дня.

Глава государства сообщил, что завершается согласование по оставшимся спорным участкам границы с Узбекистаном.

«С Таджикистаном работа по делимитации и демаркации отдельных участков границы продолжается», — сказал Садыр Жапаров.

Он отметил, что для укрепления безопасности страны увеличен штат военнослужащих Пограничной службы ГКНБ, им также повысили зарплату.