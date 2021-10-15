Кыргызстан предложил странам СНГ отправить гуманитарную помощь в Афганистан

Кыргызская сторона предлагает рассмотреть возможность направления под эгидой СНГ гуманитарной помощи народу Афганистана. Об этом президент Садыр Жапаров заявил сегодня на очередном заседании Совета глав государств СНГ, проходящем в режиме видеоконференции.

По его словам, обстановка в мире стремительно меняется. Реалии сегодняшнего дня диктуют необходимость консолидации усилий для своевременного реагирования на возникающие вызовы и угрозы. Наличие таких дестабилизирующих факторов, как международный терроризм, экстремизм, нелегальная миграция и трансграничная преступность, а также дальнейшее обострение социально-экономического и продовольственного кризисов могут привести к настоящей гуманитарной катастрофе в Афганистане. Это в свою очередь может зажечь и гражданскую войну в этой стране, что будет вызывать напряжение и дестабилизировать ситуацию также в регионах Центральной Азии и Ближнего Востока.

«Хочу обратиться ко всему международному сообществу и призвать к принятию совместных действенных мер по нейтрализации вызовов и угроз, а также к оказанию всесторонней и продовольственной поддержки многонациональному афганскому народу. В сентябре и октябре Кыргызстан оказал гуманитарную помощь народу Афганистана. Предлагаю отправить гуманитарную помощь под эгидой СНГ. Уверен, что такая акция послужит укреплению авторитета СНГ на международной арене и, безусловно, будет способствовать восстановлению стабильности в этой республике. В случае поддержки инициативы предлагаю поручить Исполкому СНГ организовать соответствующую работу», — сказал Садыр Жапаров.

По его словам, учитывая современные тенденции и приоритеты в борьбе с транснациональными угрозами — рисками финансирования терроризма, Кыргызстан придает важное значение вопросам минимизации легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Кыргызстан поддерживает подписание соответствующего проекта договора государств — участников СНГ в сфере противодействия этим рискам.