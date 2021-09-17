В Кыргызстане новые законы о мигрантах отправили на доработку

Инвентаризация законодательства продолжается. Об этом сообщило Министерство юстиции.

Уточняется, что рассмотрены Закон «О внешней миграции» от 17 июля 2000 года, Закон «О внешней трудовой миграции» от 13 января 2006-го, Закон «О правовом положении иностранных граждан в Кыргызской Республике» от 14 декабря 1993 года.

Представители гражданского общества передали независимые экспертные заключения по документам в части обеспечения прав человека, включая гендерные аспекты и соответствие международным стандартам в области прав человека.

В ходе обсуждения решено доработать законы с учетом предложений и рекомендаций.