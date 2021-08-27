09:56
USD 84.70
EUR 99.60
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Президент Садыр Жапаров подписал закон о выборах

Президент Садыр Жапаров подписал закон о выборах. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

Как известно, на референдуме, прошедшем 11 апреля, была принята новая Конституция, предусматривающая новый порядок формирования Жогорку Кенеша, по которой требовалось разработать и принять соответствующий закон о выборах. 

Согласно внесенным изменениям, предусматривается проведение выборов депутатов Жогорку Кенеша по смешанной избирательной системе.

Согласно закону, подписанному президентом, Жогорку Кенеш будет формироваться по спискам политических партий (54 мандата) и по одномандатным округам (36 мандатов).

Закон вступает в силу с сегодняшнего дня.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205350/
просмотров: 439
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы в Жогорку Кенеш могут состояться в середине декабря
Выборы-2021. В бюллетенях будет графа «против всех»
Выборы-2021. Как будут определены одномандатные округа, рассказали в ЦИК
Выборы-2021. Новые правила могут привести к скандалу: мнение члена ЦИК
Выборы-2021. Проект закона о выборах депутатов поступил президенту
Выборы-2021. В ЦИК не смогли договориться о границах избирательных округов в Оше
Выборы-2021. ЦИК призвала кыргызстанцев уточнить себя в списках избирателей
Партиям, участвовавшим в парламентских выборах — 2020, вернули залоговые деньги
Бакытбек Жумагулов: Что хорошо для партийных боссов, то плохо для страны
Новое избирательное законодательство. Как не оказаться в байманапском ханстве
Популярные новости
Аскар Акаев продал Филиппу Киркорову пентхаус стоимостью 1&nbsp;миллиард рублей Аскар Акаев продал Филиппу Киркорову пентхаус стоимостью 1 миллиард рублей
Камчыбек Ташиев живет в&nbsp;госрезиденции. В&nbsp;аппарате президента это скрывают Камчыбек Ташиев живет в госрезиденции. В аппарате президента это скрывают
Предали. Стало известно, кому посвятил проникновенное видео Камчыбек Ташиев Предали. Стало известно, кому посвятил проникновенное видео Камчыбек Ташиев
Темир Сариев обвинил главного эколога страны Динару Кутманову во&nbsp;лжи. Обращение Темир Сариев обвинил главного эколога страны Динару Кутманову во лжи. Обращение
Бизнес
Теперь пополнение карт &laquo;Оптима Банка&raquo; через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Теперь пополнение карт «Оптима Банка» через «О!Деньги» без комиссии
Оформляйте и&nbsp;оплачивайте электронный патент в&nbsp;MegaPay не&nbsp;выходя из&nbsp;дома Оформляйте и оплачивайте электронный патент в MegaPay не выходя из дома
Как выбрать смартфон для школьника и&nbsp;где лучше купить Как выбрать смартфон для школьника и где лучше купить
Успейте оплатить налоги с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; в&nbsp;считанные минуты в&nbsp;любой момент Успейте оплатить налоги с «Керемет Банком» в считанные минуты в любой момент
27 августа, пятница
09:48
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились восемь медработников В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились восемь...
09:47
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще четыре человека
09:46
Коронавирусом болеет 2 тысячи 665 человек, 449 — в тяжелом состоянии
09:44
В КР выявили 196 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 175 009
09:42
Президент Садыр Жапаров подписал закон о выборах