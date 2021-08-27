Президент Садыр Жапаров подписал закон о выборах. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как известно, на референдуме, прошедшем 11 апреля, была принята новая Конституция, предусматривающая новый порядок формирования Жогорку Кенеша, по которой требовалось разработать и принять соответствующий закон о выборах.

Согласно внесенным изменениям, предусматривается проведение выборов депутатов Жогорку Кенеша по смешанной избирательной системе.

Согласно закону, подписанному президентом, Жогорку Кенеш будет формироваться по спискам политических партий (54 мандата) и по одномандатным округам (36 мандатов).

Закон вступает в силу с сегодняшнего дня.