Назначен новый спецпредставитель ЕС по Центральной Азии

Финский дипломат Терхи Хакала назначена новым специальным представителем Европейского Союза (ЕС) по Центральной Азии. Ее кандидатуру утвердили на заседании министров иностранных дел стран ЕС.

Терхи Хакала приступит к исполнению обязанностей с 1 июля, ее мандат продлится до 28 февраля 2023 года. Предыдущая должность нового спецпредставителя ЕС — посол по гибридным угрозам в политическом департаменте министерства иностранных дел (МИД) Финляндии.

«В Центральной Азии ЕС является желанным и равноправным партнером, помогающим решать проблемы региона. ЕС имеет много инструментов, которые можно использовать для содействия восстановлению региона после глобальной пандемии коронавируса. Мандат спецпредставителя по Центральной Азии подчеркивает необходимость укрепления регионального сотрудничества и стабильности в сотрудничестве со странами региона и другими международными игроками. В ближайшие годы это будет еще более важно, чем раньше», — отметила посол Хакала.

За 33-летнюю карьеру Терхи Хакала занимала руководящие должности в представительствах Финляндии за рубежом и структурах ОБСЕ. Была послом Финляндии в Армении, Азербайджане и Грузии (2004-2007), в Индии (2009-2012), главой миссии ОБСЕ в Грузии (2007-2009) и представительства Финляндии при структурах ООН в Женеве (2016-2020), неоднократно возглавляла департаменты МИД Финляндии по России, Восточной Европе и Центральной Азии.

Посол Терхи Хакала свободно говорит на русском, английском и шведском языках помимо финского. На посту спецпредставителя ЕС она заменит Петера Буриана, чей мандат завершится 30 июня.