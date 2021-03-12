15:15
USD 84.80
EUR 101.47
RUB 1.15
Власть

Кыргызстан и Узбекистан начинают совместные гидроэнергетические проекты

Президенты Кыргызстана и Узбекистана договорились о совместной эксплуатации гидроэнергетических объектов. Об этом по итогам переговоров с Садыром Жапаровым сообщил Шавкат Мирзиеев.

По его словам, страны начинают реализацию крупных гидроэнертегических проектов.

«Наши компании прорабатывают вопросы совместного строительства и эксплуатации гидроэнергетических проектов. Это очень серьезные и крупные объекты. Мы поговорили и впервые пошли не на подписание меморандума, а на (подписание) соглашения. Теперь мы должны работать и отчитываться перед нашими государствами. Потому что это крупные гидротехнические проекты», — сказал лидер Узбекистана.

Напомним, Узбекистан долгое время категорически выступал против строительства гидроэлектростанций в Кыргызстане. Только в 2017 году во время первого визита в Бишкек Шавкат Мирзиеев выразил желание Ташкента участвовать в строительстве «Камбар-Аты-1».
Ссылка: https://24.kg/vlast/186288/
просмотров: 302
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан и Узбекистан договорились оперативно решить вопросы границ
Садыр Жапаров встретился со спикером законодательной палаты Узбекистана
Садыр Жапаров встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана
От слов к делу. О чем говорили Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев
Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев проводят переговоры в узком формате
Кыргызско-узбекский бизнес-форум. Подписаны контракты на $127 миллионов
Садыр Жапаров вылетел в Узбекистан. Взял с собой почти все правительство
Кыргызско-Узбекский фонд развития. Как будет работать организация
Узбекистан даст Кыргызстану $50 миллионов на реализацию проектов
Визит Садыра Жапарова в Узбекистан. На повестке переговоры и бизнес-форум
Популярные новости
Кадыр Атамбаев: Сооронбай Жээнбеков&nbsp;&mdash; политическая ошибка моего отца Кадыр Атамбаев: Сооронбай Жээнбеков — политическая ошибка моего отца
Замглавы ГРС уволен. Сроки действия загранпаспортов продлены Замглавы ГРС уволен. Сроки действия загранпаспортов продлены
Назначение референдума. Жанар Акаев заявляет: Депутаты голосовали под давлением Назначение референдума. Жанар Акаев заявляет: Депутаты голосовали под давлением
Депутат потребовал, чтобы Узбекистан заплатил за&nbsp;кыргызскую нефть Депутат потребовал, чтобы Узбекистан заплатил за кыргызскую нефть
Бизнес
Банк KICB сообщает о&nbsp;приобретении 100 процентов акций ЗАО &laquo;Первая МФК&raquo; Банк KICB сообщает о приобретении 100 процентов акций ЗАО «Первая МФК»
Почему жители Романовки, Гавриловки и&nbsp;Александровки выбирают природный газ Почему жители Романовки, Гавриловки и Александровки выбирают природный газ
Больше покупок в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; больше шансов выиграть машину или смартфон Больше покупок в O!Store — больше шансов выиграть машину или смартфон
&laquo;Гемотест&raquo; вводит сверхсрочный ПЦР-тест на&nbsp;COVID-19&nbsp;в Кыргызстане «Гемотест» вводит сверхсрочный ПЦР-тест на COVID-19 в Кыргызстане
12 марта, пятница
15:13
Кыргызстан и Узбекистан договорились оперативно решить вопросы границ Кыргызстан и Узбекистан договорились оперативно решить...
15:04
Парень сорвался с девятого этажа. Госэкотехинспекция начала расследование
15:02
COVID-19. В мире разрабатывается 213 вакцин от коронавируса
14:58
Кыргызстан и Узбекистан начинают совместные гидроэнергетические проекты
14:56
В Таласе задержали 30 тонн контрабандного ГСМ