Кыргызстан и Узбекистан начинают совместные гидроэнергетические проекты

Президенты Кыргызстана и Узбекистана договорились о совместной эксплуатации гидроэнергетических объектов. Об этом по итогам переговоров с Садыром Жапаровым сообщил Шавкат Мирзиеев.

По его словам, страны начинают реализацию крупных гидроэнертегических проектов.

«Наши компании прорабатывают вопросы совместного строительства и эксплуатации гидроэнергетических проектов. Это очень серьезные и крупные объекты. Мы поговорили и впервые пошли не на подписание меморандума, а на (подписание) соглашения. Теперь мы должны работать и отчитываться перед нашими государствами. Потому что это крупные гидротехнические проекты», — сказал лидер Узбекистана.

Напомним, Узбекистан долгое время категорически выступал против строительства гидроэлектростанций в Кыргызстане. Только в 2017 году во время первого визита в Бишкек Шавкат Мирзиеев выразил желание Ташкента участвовать в строительстве «Камбар-Аты-1».