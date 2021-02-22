Выборы-2021. Вместо «Мекенчила» баллотироваться в парламент будет новая партия

Партия, созданная несколько лет назад ныне президентом Садыром Жапаровым и председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым «Мекенчил», вероятно, не будет участвовать в выборах в местные кенеши и парламент. Об этом на своей странице в Facebook сообщила член политсовета организации Адинай Марипова.

По ее словам, в выборах может принять участие новое политическое образование — партия «Ата-Журтум Кыргызстан», не имеющее отношения к партии «Ата-Журт», в которой ранее состояли Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев.

Экс-депутат Жогорку Кенеша Жылдызкан Джолдошева, которая баллотировалась в седьмой созыв по списку «Мекенчила», сказала 24.kg, что если это правда, то очень обидно.

«Были все молодые ребята, с высшим образованием. Они отлично поработали на выборах 4 октября, итоги которых ЦИК аннулировала. А сейчас, отказавшись от участия в предвыборной кампании, отцы-основатели «Мекенчила» их просто предали», — сказала Жылдызкан Джолдошева.

Отметим, что в ТИКи Бишкека и Оша уведомления от «Мекенчила» о намерении участвовать в выборах, назначенных на 11 апреля, пока не поступили.