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Власть

Экс-президент Сооронбай Жээнбеков с семьей покинул Кыргызстан

Экс-президент Сооронбай Жээнбеков с семьей покинул Кыргызстан. Информацию 24.kg подтвердили источники из окружения бывшего главы государства.

Уточняется, что Жээнбеков вылетел в Стамбул накануне из международного аэропорта «Манас». 

Напомним, Сооронбай Жээнбеков 15 октября 2020 года вследствие массовых беспорядков вынужден был уйти в отставку.  

На днях стало известно, что Сооронбая Жээнбекова вызывают в Первомайский районный суд Бишкека для дачи показаний по делу экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.  

Кроме того, с требованием привлечь Жээнбекова к уголовной ответственности в МВД и ГКНБ обратились участники октябрьских событий. Они считают, что экс-президент не имел права давать приказ о силовом разгоне митинга 5 октября. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/182031/
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