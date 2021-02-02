Экс-президент Сооронбай Жээнбеков с семьей покинул Кыргызстан. Информацию 24.kg подтвердили источники из окружения бывшего главы государства.

Уточняется, что Жээнбеков вылетел в Стамбул накануне из международного аэропорта «Манас».

Напомним, Сооронбай Жээнбеков 15 октября 2020 года вследствие массовых беспорядков вынужден был уйти в отставку.

На днях стало известно, что Сооронбая Жээнбекова вызывают в Первомайский районный суд Бишкека для дачи показаний по делу экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

Кроме того, с требованием привлечь Жээнбекова к уголовной ответственности в МВД и ГКНБ обратились участники октябрьских событий. Они считают, что экс-президент не имел права давать приказ о силовом разгоне митинга 5 октября.