Экс-президент Сооронбай Жээнбеков вызван в суд по делу Дуйшенбека Зилалиева

Экс-президента Сооронбая Жээнбекова вызывают в Первомайский районный суд Бишкека для дачи показаний. Об этом 24.kg сообщила адвокат Таалайгуль Токтакунова.

Читайте по теме Дело Зилалиева. Деньги из банковской ячейки предназначались на выборы президента

По ее словам, дело касается денег, которые были обнаружены в банковской ячейке обвиняемого экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

«ГКНБ распространил видео, где в ячейке «Оптима Банка» был обнаружен $1 миллион. Эти деньги были предназначены для предвыборной кампании кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова. Их передали экс-главе государства в присутствии Сапара Исакова. Мы ходатайствовали о том, чтобы Сооронбая Жээнбекова вызвали на допрос. Суд удовлетворил нашу просьбу. Экс-президент обязан как законопослушный гражданин явиться на заседание», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Напомним, что в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает.

Позже госкомитет распространил информацию о том, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.

Первомайский районный суд Бишкека приговорил Дуйшенбека Зилалиева к девяти годам лишения свободы.