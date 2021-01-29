Экс-президент Сооронбай Жээнбеков вызван в суд по делу Дуйшенбека Зилалиева

Экс-президента Сооронбая Жээнбекова вызывают в Первомайский районный суд Бишкека для дачи показаний. Об этом 24.kg сообщила адвокат Таалайгуль Токтакунова.
По ее словам, дело касается денег, которые были обнаружены в банковской ячейке обвиняемого экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.
«ГКНБ распространил видео, где в ячейке «Оптима Банка» был обнаружен $1 миллион. Эти деньги были предназначены для предвыборной кампании кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова. Их передали экс-главе государства в присутствии Сапара Исакова. Мы ходатайствовали о том, чтобы Сооронбая Жээнбекова вызвали на допрос. Суд удовлетворил нашу просьбу. Экс-президент обязан как законопослушный гражданин явиться на заседание», — сказала Таалайгуль Токтакунова.
Напомним, что в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает.
Позже госкомитет распространил информацию о том, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.
Первомайский районный суд Бишкека приговорил Дуйшенбека Зилалиева к девяти годам лишения свободы.