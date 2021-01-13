Канат Исаев обвинил Садыра Жапарова в связи со спецслужбами КНР. СМИ проверили

Во время теледебатов в прямом эфире ОТРК кандидат в президенты Канат Исаев, проигнорировав предупреждение ведущих не агитировать против других кандидатов, озвучил компрометирующую информацию о Садыре Жапарове. Factcheck.kg проверил подлинность предоставленной политиком информации.

По словам Каната Исаева, основной кандидат в президенты (очевидно, он имел в виду фаворита гонки Садыра Жапарова), выступая в Кара-Суу, назвал депутата Адыла Жунус уулу своим другом и сообщил, что здание в Бишкеке, по улице Ибраимова, 100, они построили вместе. Напомним, в этом здании находился главный предвыборный штаб кандидата на пост главы государства Садыра Жапарова.

6 января в Кара-Суу Садыр Жапаров сказал, что это здание в 2007 году он построил вместе с друзьями. По данным сайта cadastre.kg, указанный объект с 2019-го зарегистрирован на жену Адыла Жунус уулу.

Адыл Жунус уулу родился и получил образование в Китае, заявлял на дебатах Канат Исаев. На сайте Жогорку Кенеша сообщается, что депутат действительно родился в КНР. Он также сообщил, что Адыл Жунус уулу женат на дочери бывшего китайского губернатора, а его зять сейчас занимает пост губернатора в Китае.

По словам Каната Исаева, за всем бизнесом Адыла Жунус уулу стоят китайские фирмы.

Что выяснили журналисты? До 2016 года Адыл Жунус уулу числился соучредителем четырех компаний, три из которых были с иностранным участием. Это ОсОО Continental Mining Company — соучредители Су Ши Ян, Сун Сяомин и Жунус уулу Адыл. Компанию ликвидировали в апреле 2016-го.

ОсОО Golden Sand Mining Company прекратило свое существование также в 2016 году. Соучредителями выступали те же Су Ши Ян, Сун Сяомин и Жунус уулу Адыл. ОсОО «Кроран», где соучредителями были Адыл Жунус уулу и некий Абдулла Чарвахун, ликвидировали в 2012-м.

В биографии депутата, которую опубликовали на сайте ЖК, сказано: «С 2013 года Жунус уулу Адыл является учредителем ОсОО «Норвест Майнинг Компани», где занимал должность директора. В 2015-м уволился с занимаемой должности по собственному желанию».

По данным Минюста, сейчас соучредителями ОсОО «Норсвест Майнинг Компани» числятся сын депутата Марс Адыл и ОсОО «Грейт Норсвест Майнинг Компани». Фирма зарегистрирована по адресу: улица Ибраимова, 100, где сейчас находится республиканский штаб кандидата в президенты Садыра Жапарова.

«Грейт норсвест» имеет иностранное участие — гонконгскую фирму «Мидл Эйжа Норвест Майнинг Групп Ко Лимитед». В учредителях, помимо китайской компании, второй сын друга-депутата Садыра Жапарова — Ринат Адыл.

В свою очередь жена Адыла Жунус уулу — Туран Турсун кызы числится соучредителем в двух фирмах, одна из которых с иностранным участием. Это ОсОО Кыргызско-китайское совместное предприятие «Кыргыз Дарысы».

Сотрудники ГКНБ сообщили, что этот человек (Адыл Жунус уулу) работает на спецслужбы Китая, заявлял Канат Исаев.

«Возможно, Канат Исаев и владеет конфиденциальной информацией ГКНБ о причастности Адыла Жунус уулу к спецслужбам соседней страны. Но в открытых источниках такой информации нет. Факты, озвученные Канатом Исаевым, в целом подтвердились. Действительно, Садыр Жапаров через своего партнера по партии и бизнесу связан с китайскими гражданами и компаниями. Но эти факторы не доказывают его связи со спецслужбами Китая. Информация о причастности Адыла Жунус уулу к спецслужбам соседнего государства не подтверждена», — резюмируют журналисты.