Проверил серверы. Садыр Жапаров считает: выборы нельзя сфальсифицировать

Сегодня на пресс-конференции кандидат в президенты Садыр Жапаров заявил, что готов выступить в СМИ.

По его словам, он не убегает от народа и готов ответить на все вопросы.

Кандидат также объяснил низкую явку избирателей отменой голосования по форме № 2.

«Ранее итоги выборов фальсифицировались, вы это знаете. Была выдумана форма № 2, поэтому на выборы приходили до 3 миллионов граждан. Как только мы пришли к власти, издали указ, согласно которому запрещено покупать голоса, сегодня это было выполнено. Головоломка с формой № 2 прекратилась, поэтому на выборы пришли только более 1 миллиона людей. Эти граждане сами пришли и голосовали от сердца, все это видели», — сказал он.

В народе сложилось мнение, что ЦИК фальсифицирует результаты. Я был такого же мнения. Когда пришел во власть, проверил серверы и убедился, что все не так. Садыр Жапаров

Напомним, что сегодня в республике прошли досрочные выборы главы государства и плебисцит по определению формы правления.

По предварительным данным АСУ, с большим отрывом лидирует Садыр Жапаров. У него 79,2 процента. За президентскую форму правления проголосовали 81,22 процента.

Сведения обновляются в режиме реального времени. Окончательные итоги будут подведены не позднее 20 дней со дня голосования.