Нарушение закона. Иностранцы дали Садыру Жапарову на выборы миллион сомов

Пользователи социальных сетей внимательно следят за тем, сколько средств и от кого поступает на поддержку агитационной кампании кандидатов на пост президента страны.

Пристальное внимание вызывает работа штаба Садыра Жапарова, поскольку он является основным претендентом. Пользователей соцсетей, в частности, заинтересовал банковский перевод 1 миллиона сомов в поддержку Садыра Жапарова от ОсОО «Хуа-Эр».

24.kg изучило, что известно о компании и ее владельце.

ОсОО «Хуа-Эр» работает в Кыргызстане довольно долго. Компания была зарегистрирована в 2014 году. Согласно базе данных Министерства юстиции, ее учредителем и директором является Хуан Цзяньхун. Компания занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. С начала года она уплатила налогов на сумму чуть более 1 миллиона сомов.

Поиск по имени владельца привел сразу к нескольким компаниям. Оказалось, что Хуан Цзяньхун является одним из учредителей торгового центра «Таатан». Вторым учредителем числится Муратбек Султанов. Руководит центром Хуан Гуан. «Таатан» с начала года выплатил чуть более 9 миллионов сомов налогов.

Кроме того, Хуан Цзяньхун числится в учредителях и руководителях еще семи компаний. Интересно, что все они располагаются по двум адресам: Бишкек, улица Лермонтова, 35А, и улица Чолпон-Атинская, 2/2.

По первому адресу расположен торговый центр «Таатан», по второму — ОсОО «Хуа-Эр». Сфера деятельности компаний самая разнообразная — финансы, торговля, гостиницы, инженерные изыскания, посредничество, охрана. В общей сложности с начала года компании заплатили налогов чуть более 3,3 миллиона сомов.

Стоит отметить, что спонсорская помощь и благотворительная поддержка кандидатам в президенты от граждан иностранных государств запрещена законом.