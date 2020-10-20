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Власть

Сыну Садыра Жапарова предлагают $300 тысяч за то, чтобы получить должность

Моему сыну звонят и предлагают $300 тысяч, чтобы получить какую-нибудь должность. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera рассказал и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров.

По его словам, все назначения на государственные должности или в министерства, или на прибыльные места проводились за деньги. Это происходило в течение 30 лет.

У каждой должности есть своя ставка. Они привыкли к этому. Еще 10 дней не прошло, как я на должности, но уже, например, моему сыну звонят и предлагают $300 тысяч, чтобы поставить на какую-то должность.

Садыр Жапаров

И. о. президента заверяет, что хочет пресечь все эти действия и превратить Кыргызстан в чистое государство.

«Прошло всего два дня, как я вышел. За это время изучил все коррупционные схемы. Они ведут к чиновникам «Белого дома». Они вместе с бизнесменами, другими ведомствами разворовывали бюджетные деньги. Я знаю эти схемы. Сейчас я уничтожаю все эти схемы. Это не займет много времени. Через месяц-два вы увидите результаты. Докажем не словами, а делом», — сказал Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169994/
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