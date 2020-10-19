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Власть

В Джалал-Абадской области новый полпред правительства

В Джалал-Абадской области новый полпред правительства. Об этом сообщает администрация региона.

Уточняется, главой стал Абсаттар Сыргабаев. Распоряжение подписал исполняющий полномочия президента премьер-министр Садыр Жапаров. Ранее область возглавлял Нурболот Мирзахмедов.

Абсаттару Сыргабаеву 44 года. В 2005-2006 годах работал оперуполномоченным в Финансовой полиции.

В 2006-2010 годах был начальником управления Финансовой полиции Тогуз-Тороуского района.

Он также работал в Министерстве труда и курировал трудоустройство кыргызстанцев в России.

Перед назначением возглавлял Барпинский айыльный аймак Сузакского района.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169840/
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