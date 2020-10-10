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Власть

Если президент уйдет в отставку, его место займет Садыр Жапаров — нет спикера

Если президент уйдет в отставку, его обязанности будет исполнять премьер-министр. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Бакыт Торобаев.

Он отметил, что у парламента уже нет спикера, так как Мыктыбек Абдылдаев сложил свои полномочия.

«Если глава государства напишет заявление, то, Садыр Нургожоевич, вы будете исполнять обязанности президента. Вы должны быть максимально справедливы. Вас к власти привел именно народ», — сказал Бакыт Торобаев.

Нардеп Евгения Строкова предложила, чтобы Сооронбай Жээнбеков доработал свой срок.

«Сооронбай Жээнбеков напишет заявление. Мы переговорили с ним, это решено», — добавил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168724/
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