Депутат нашел участок для нового парка в жилмассиве «Ак-Орго»

В жилмассиве «Ак-Орго» необходимо разбить парк. Об этом на постоянной комиссии БГК по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре заявил депутат Алымбек Бактыбеков.

Он напомнил, что в микрорайоне есть свободный участок земли площадью около 3 гектаров.

«Территория никак не освоена, люди начинают от нее куски отламывать. Я уже просил управление земельных ресурсов мэрии Бишкека проверить участок, надо ли ему придавать статус парка», — отметил Алымбек Бактыбеков.

Он добавил, что сейчас участок находится в ведении МТУ, сотрудники которого за ним смотрят.

«В той части города парка нет. Это единственное место, где его можно организовать. Там проживает много населения, а парком смогут пользоваться жители трех-четырех жилых массивов», — сказал депутат.