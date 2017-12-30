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Техноблог

NASA показало, как выглядит зимний Марс

NASA опубликовало фотографии зимнего Марса, сделанные с автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter.

Специалисты пояснили, что с приходом холодов меняется внешний вид планеты. Так, углекислый газ из атмосферы превращается в сухой лед, который покрывает поверхность планеты и образует различные узоры.

При потеплении сухой лед начинает трескаться и испаряться, после чего поверхность Красной планеты вновь меняет свой облик. Лишь на Южном полюсе Марса температура остается низкой круглый год, поэтому он остается снежным.

Общий объем льда на поверхности Марса в приповерхностном слое оценивается в 5 миллионов кубических километров. При нагреве до состояния жидкой воды этого количества достаточно, чтобы покрыть поверхность планеты слоем воды толщиной 35 метров.
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