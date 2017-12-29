Apple извинилась за намеренное замедление работы старых iPhone

Американская компания Apple вынужденно извинилась за то, что намеренно замедляет работу старых iPhone. На нее обрушилась волна критики за эти действия, хотя она и уверяет, что стремится таким образом продлить срок работы смартфонов, сообщила ВВС.
Apple заявила, что заменит батареи меньшими и в наступающем году выпустит программное обеспечение, которое даст пользователям возможность следить за состоянием батареи телефона.
Как объяснила компания, аккумуляторы айфонов со временем теряют работоспособность.
«Мы стремимся обеспечить пользователей наилучшими возможностями, что включает улучшение общей производительности и продление срока службы устройств. Литиевые батареи со временем становятся слишком слабыми для того, чтобы поддерживать активную работу смартфона на холоде и при слабом заряде», — рассказали в Apple.
Проблема приводит к тому, что в качестве защитной меры гаджет отключается вообще.
Эти вынужденные меры компания примет, по ее заявлению, ради решения проблем клиентов, уважения к их преданности и восстановления доверия всех, кто усомнился в намерениях Apple.
В США к Apple подали восемь индивидуальных исков по этому поводу. Кроме того, иски подали в Израиле и Франции.