Apple извинилась за намеренное замедление работы старых iPhone

Американская компания Apple вынужденно извинилась за то, что намеренно замедляет работу старых iPhone. На нее обрушилась волна критики за эти действия, хотя она и уверяет, что стремится таким образом продлить срок работы смартфонов, сообщила ВВС.

Apple заявила, что заменит батареи меньшими и в наступающем году выпустит программное обеспечение, которое даст пользователям возможность следить за состоянием батареи телефона.

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Подозрения в том, что компания замедляет работу старых моделей своих смартфонов, возникали и ранее, когда пользователи начали делиться собственными версиями на этот счет. Существует мнение, что, замедляя работу старых телефонов, Apple стимулирует пользователей приобретать новые модели.

Как объяснила компания, аккумуляторы айфонов со временем теряют работоспособность.

«Мы стремимся обеспечить пользователей наилучшими возможностями, что включает улучшение общей производительности и продление срока службы устройств. Литиевые батареи со временем становятся слишком слабыми для того, чтобы поддерживать активную работу смартфона на холоде и при слабом заряде», — рассказали в Apple.

Фото GETTY IMAGES. Литиевые батареи со временем становятся слишком слабыми, чтобы поддерживать активную работу смартфона на холоде и при слабом заряде

Проблема приводит к тому, что в качестве защитной меры гаджет отключается вообще.

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В заявлении, опубликованном на официальном сайте Apple, производитель заявил, что снизит цену замены батареи с истекшим гарантийным сроком с $79 до $29 для всех владельцев iPhone 6 или более поздних моделей.

Эти вынужденные меры компания примет, по ее заявлению, ради решения проблем клиентов, уважения к их преданности и восстановления доверия всех, кто усомнился в намерениях Apple.

В США к Apple подали восемь индивидуальных исков по этому поводу. Кроме того, иски подали в Израиле и Франции.