Топ-10 гаджетов 2017 года по версии журнала Time

Американский еженедельник Time выбрал 10 гаджетов, которые, по мнению экспертов издания, определили направление развития персональных технологий в 2017 году, сообщила интернет-газета «Вести».

Выдающимся гаджетом года издание назвало портативную игровую консоль Nintendo Switch. Устройство представляет собой 6,2-дюймовый планшет, к которому по бокам крепятся джойстики для использования «на ходу». При этом консоль можно и подключать к телевизору с помощью док-станции. По мнению Time, Nintendo Switch стала первой игровой системой, одинаково хорошо подходящей как для автономного, так и для стационарного использования.

Фото из Интернета

На второе место издание поставило новейший смартфон Apple iPhone X. Признавая, что аппарат непривычно дорог и многие его значимые возможности появились у Android-смартфонов раньше, Time, тем не менее, утверждает: экран «от края до края» и функция детального сканирования лица, несомненно, установят «новый стандарт для телефонов будущего».

Фото из Интернета

Третьим лучшим продуктом в области персональной электроники назван ноутбук Microsoft Surface Laptop — первый «настоящий» ноутбук (а не гибрид ПК и планшета, как первые устройства линейки Surface) софтверного гиганта. По мнению экспертов издания, Surface Laptop — отличный выбор для тех, кому нужен легкий и компактный ноутбук с четким экраном, элегантным дизайном и высокой автономностью.

Фото из Интернета

На четвертую позицию в списке главных гаджетов 2017-го журналисты Time поставили дрон DJI Spark. Он умещается на ладони, прост в управлении и поэтому отлично подходит для обычных пользователей, не требующих от квадрокоптера с камерой чего-то сверхъестественного.

Фото из Интернета

На пятом месте — вышедший весной флагманский смартфон Samsung Galaxy S8, который раньше iPhone X доказал перспективность концепции «бескрайнего» экрана и стал, по мнению издания, лучшим Android-смартфоном года. В этом помогло исключительно высокое качество изображения на дисплее, а также решение Samsung упростить программное обеспечение аппарата, ранее перегруженное лишними функциями.

Фото из Интернета

Шестое место в списке Time досталось еще одному продукту Nintendo — ретроконсоли Super Nintendo Entertainment System (SNES) Classic. На ней «из коробки» доступна 21 классическая игра, при этом все в консоли напоминает о том, какими видеоигры были в 1990-х — идеальный подарок для повзрослевших, но ностальгирующих по молодости геймеров.

Фото из Интернета

На седьмой позиции второе издание впервые выпущенной в 2014-м смарт-колонки Amazon Echo, которое выделили за более привлекательный дизайн, улучшенный звук и, главное, невысокую ($100) цену.

Фото из Интернета

На восьмой позиции — еще одна игровая приставка, на этот раз Microsoft Xbox One X. Устройство является самой производительной игровой консолью в истории и позволяет играть в совместимые игры в разрешении 4K, при этом за гораздо меньшую цену, чем у аналогичного по возможностям игрового ПК.

Фото из Интернета

Девятое место в списке досталось часам Apple Watch 3, впервые в истории надеваемых гаджетов Apple, поддерживающих подключение к сотовым сетям.

Фото из Интернета

Десятое место заняла беззеркальная камера Sony Alpha A7R III, выделяющаяся высоким разрешением снимков, скоростным автофокусом и более доступной, чем у Sony A9 Alpha, ценой.