22:53
+6
USD 69.73
EUR 82.29
RUB 1.18
Техноблог

Топ-10 гаджетов 2017 года по версии журнала Time

Американский еженедельник Time выбрал 10 гаджетов, которые, по мнению экспертов издания, определили направление развития персональных технологий в 2017 году, сообщила интернет-газета «Вести».

Выдающимся гаджетом года издание назвало портативную игровую консоль Nintendo Switch. Устройство представляет собой 6,2-дюймовый планшет, к которому по бокам крепятся джойстики для использования «на ходу». При этом консоль можно и подключать к телевизору с помощью док-станции. По мнению Time, Nintendo Switch стала первой игровой системой, одинаково хорошо подходящей как для автономного, так и для стационарного использования.

Фото из Интернета

На второе место издание поставило новейший смартфон Apple iPhone X. Признавая, что аппарат непривычно дорог и многие его значимые возможности появились у Android-смартфонов раньше, Time, тем не менее, утверждает: экран «от края до края» и функция детального сканирования лица, несомненно, установят «новый стандарт для телефонов будущего».

Фото из Интернета

Третьим лучшим продуктом в области персональной электроники назван ноутбук Microsoft Surface Laptop — первый «настоящий» ноутбук (а не гибрид ПК и планшета, как первые устройства линейки Surface) софтверного гиганта. По мнению экспертов издания, Surface Laptop — отличный выбор для тех, кому нужен легкий и компактный ноутбук с четким экраном, элегантным дизайном и высокой автономностью.

Фото из Интернета

На четвертую позицию в списке главных гаджетов 2017-го журналисты Time поставили дрон DJI Spark. Он умещается на ладони, прост в управлении и поэтому отлично подходит для обычных пользователей, не требующих от квадрокоптера с камерой чего-то сверхъестественного.

Фото из Интернета

На пятом месте — вышедший весной флагманский смартфон Samsung Galaxy S8, который раньше iPhone X доказал перспективность концепции «бескрайнего» экрана и стал, по мнению издания, лучшим Android-смартфоном года. В этом помогло исключительно высокое качество изображения на дисплее, а также решение Samsung упростить программное обеспечение аппарата, ранее перегруженное лишними функциями.

Фото из Интернета

Шестое место в списке Time досталось еще одному продукту Nintendo — ретроконсоли Super Nintendo Entertainment System (SNES) Classic. На ней «из коробки» доступна 21 классическая игра, при этом все в консоли напоминает о том, какими видеоигры были в 1990-х — идеальный подарок для повзрослевших, но ностальгирующих по молодости геймеров.

Фото из Интернета

На седьмой позиции второе издание впервые выпущенной в 2014-м смарт-колонки Amazon Echo, которое выделили за более привлекательный дизайн, улучшенный звук и, главное, невысокую ($100) цену.

Фото из Интернета

На восьмой позиции — еще одна игровая приставка, на этот раз Microsoft Xbox One X. Устройство является самой производительной игровой консолью в истории и позволяет играть в совместимые игры в разрешении 4K, при этом за гораздо меньшую цену, чем у аналогичного по возможностям игрового ПК.

Фото из Интернета

Девятое место в списке досталось часам Apple Watch 3, впервые в истории надеваемых гаджетов Apple, поддерживающих подключение к сотовым сетям.

Фото из Интернета

Десятое место заняла беззеркальная камера Sony Alpha A7R III, выделяющаяся высоким разрешением снимков, скоростным автофокусом и более доступной, чем у Sony A9 Alpha, ценой.

Фото из Интернета

Ссылка:
просмотров: 255
Версия для печати
Материалы по теме
Ребенок обошел защиту iPhone X
Uber и НАСА договорились о создании сети летающих такси
Новое устройство от Apple позволит управлять машиной при помощи автопилота
В Кыргызстане проблем с Интернетом из-за ситуации с Казахстаном нет
Эксперты определили смартфон с лучшей в мире камерой
Вирус-вымогатель вместо денег требует обнаженные фото
Самый быстрый смартфон в мире. Лидер остается прежним
Скорость Интернета. Кыргызстан между Бангладеш и Ямайкой
Роуминг на территории стран ЕАЭС могут отменить до 2019 года
Adobe «убьет» Flash Player в 2020 году
Популярные новости
Интернет в&nbsp;Кыргызстане остается частично свободным Интернет в Кыргызстане остается частично свободным
Ребенок обошел защиту iPhone&nbsp;X Ребенок обошел защиту iPhone X
Шведские ученые считают, что на&nbsp;Чернобыльской АЭС был ядерный взрыв Шведские ученые считают, что на Чернобыльской АЭС был ядерный взрыв
Робота научили делать сальто. И&nbsp;у&nbsp;него получилось! Робота научили делать сальто. И у него получилось!
Бизнес
Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в&nbsp;Центральной Азии Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в Центральной Азии
Больше 4G-интернета: Вы&nbsp;просили&nbsp;&mdash; мы&nbsp;сделали! Больше 4G-интернета: Вы просили — мы сделали!
Готовим лыжи и&nbsp;борды: MegaCom открывает горнолыжный сезон 2017-2018&nbsp;в Караколе! Готовим лыжи и борды: MegaCom открывает горнолыжный сезон 2017-2018 в Караколе!
Успей получить подарок&nbsp;&mdash; бесплатный 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Успей получить подарок — бесплатный 4G WI-FI Wingle от MegaCom!